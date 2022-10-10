Новосибирцы заметили необычные предупреждения о дорожных ямах в Заельцовском парке

Необычные знаки с предупреждениями о дорожных ямах развесили в Новосибирске. Фото: АСТ-54.

В Заельцовском парке отдыхающие заметили странные предупреждения для водителей. Очевидцы прислали фотографии в группу «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Местные жители развесили объявления в мультифоре на деревьях, чтобы обезопасить автомобили от повреждений в дорожных ямах. Как сообщили новосибирцы в комментариях, предупреждения развесили еще весной.

Ремонт сделали частично, однако осталась одна опасная яма, которую можно не заметить. Над ней и появились бумажные «знаки».

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