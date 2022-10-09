В Новосибирске пятеро молодых людей разгромили сауну

Посетители позже сами возместили ущерб. Фото: "Ревизорро Новосибирск".

В Новосибирске компания из пятерых молодых людей решила попариться в сауне. Но отдых закончился тем, что на них подали заявление в правоохранительные органы.

- Парни вели себя, мягко говоря, неадекватно. Они разнесли сауну, разбили телевизор, двери, набили по всему номеру и в бассейне бутылок! Так что если не хотите проблем, то пускать их не нужно, - сообщили в группе "Ревизорро Новосибирск".

На молодых людей сначала написали заявление в полицию. Но потом нарушители добровольно возместили ущерб и ситуация закончилась мирно.

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