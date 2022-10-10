Погода в Новосибирске на 10 октября 2022 года: идет холодный фронт

В Новосибирске снова похолодает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 10 октября 2022 года: после теплых выходных в столицу Сибири пришло похолодание. Днем температура опустится до +11 градусов.

— Будет переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Западный ветер подует со скоростью 4-9, местами 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +3…+8 градусов, местами понизится до -2. Днем температура поднимется до +9…+14 градусов. В отдельных районах, кроме дождя, еще и выпадет мокрый снег.

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