45-летняя женщина погибла в ДТП под Новосибирском

ДТП случилось утром 9 октября. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.

Утром 9 октября в Северном районе Новосибирской области произошла авария. В ней погибла женщина.

— Легковой автомобиль Pontiac Vibe около 10.30 двигался по грунтовой дороге со стороны села Северное в направлении села Верх-Красноярка. За рулем находилась 53-летняя женщина На 122 км дороги она не справилась с управлением, автомобиль перевернулся, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В итоге 45-летняя женщина-пассажир года попала в районную больницу с тяжелыми травмами. В 17.15 она скончалась, так и не приходя в сознание. В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД.

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