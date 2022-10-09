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Общество9 октября 2022 13:37

Следственный комитет проверит данные о бездействии полиции после ДТП, где пострадал ребенок

Авария случилась больше года назад
Надежда РЫЖКИНА
Следком проверит ход расследования прошлогоднего ДТП под Новосибирском.

Следком проверит ход расследования прошлогоднего ДТП под Новосибирском.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет по Новосибирской области подал ходатайство прокурору города о передаче из полиции материалов проверки ДТП, в котором пострадал ребенок. Его мать сообщила, что полиция не стала расследовать причины аварии.

— ДТП случилось 24 июля 2021 года на Колыванском шоссе. В результате него пострадали ребенок 2016 года рождения и пожилая женщина. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в Следственном комитете.

Чтобы установить обстоятельства происшедшего, региональное СУ СК инициировало передачу из органов МВД материалов проверки. Возможно возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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