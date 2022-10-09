Следственный комитет проверит данные о бездействии полиции после ДТП, где пострадал ребенок

Следком проверит ход расследования прошлогоднего ДТП под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет по Новосибирской области подал ходатайство прокурору города о передаче из полиции материалов проверки ДТП, в котором пострадал ребенок. Его мать сообщила, что полиция не стала расследовать причины аварии.

— ДТП случилось 24 июля 2021 года на Колыванском шоссе. В результате него пострадали ребенок 2016 года рождения и пожилая женщина. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в Следственном комитете.

Чтобы установить обстоятельства происшедшего, региональное СУ СК инициировало передачу из органов МВД материалов проверки. Возможно возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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