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Общество9 октября 2022 11:06

Новосибирец украл у подруги телефон и перевел деньги себе на счет

Мужчина ранее уже был судим за кражу
Надежда РЫЖКИНА
Мужчина перевел деньги себе на телефон со смартфона собутыльницы.

Мужчина перевел деньги себе на телефон со смартфона собутыльницы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Заельцовского района в Новосибирске украл у знакомой телефон и перевел деньги себе на счет. Об этом сообщили в полиции.

— 3 октября 2022 года местная жительница сообщила о том, что ее знакомый похитил у нее сотовый телефон и через мобильный банк перевел себе деньги. Выяснилось, что они вместе распивали спиртное, женщина уснула, а злоумышленник взял ее телефон и ушел, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 40-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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