Новосибирец украл у подруги телефон и перевел деньги себе на счет

Мужчина перевел деньги себе на телефон со смартфона собутыльницы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Заельцовского района в Новосибирске украл у знакомой телефон и перевел деньги себе на счет. Об этом сообщили в полиции.
— 3 октября 2022 года местная жительница сообщила о том, что ее знакомый похитил у нее сотовый телефон и через мобильный банк перевел себе деньги. Выяснилось, что они вместе распивали спиртное, женщина уснула, а злоумышленник взял ее телефон и ушел, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 40-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания.
По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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