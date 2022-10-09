Новосибирец украл у подруги телефон и перевел деньги себе на счет

Мужчина перевел деньги себе на телефон со смартфона собутыльницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Заельцовского района в Новосибирске украл у знакомой телефон и перевел деньги себе на счет. Об этом сообщили в полиции.

— 3 октября 2022 года местная жительница сообщила о том, что ее знакомый похитил у нее сотовый телефон и через мобильный банк перевел себе деньги. Выяснилось, что они вместе распивали спиртное, женщина уснула, а злоумышленник взял ее телефон и ушел, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 40-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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