Поезд Деда Мороза приедет в Новосибирск в конце ноября

От Деда Мороза можно будет получить сладкий подарок и попить с ним чай в вагоне-ресторане. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 24 ноября в Новосибирск приедет поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга, Снегурочкой из Костромы и другими сказочными персонажами. На вокзале они устроят развлекательную программу, после чего отправятся дальше по городам России.

— Поезд прибудет на станцию Новосибирск-Главный в 10.25, отправится дальше в 18.30. Посетителей ждет программа: посещение передвижной резиденции Деда Мороза, прохождение квеста с командой аниматоров, сладкий подарок от Деда Мороза и чаепитие в вагоне-ресторане, — сообщается на сайте Российских железных дорог.

Билеты в передвижную резиденцию Деда Мороза можно купить на сайте rzd.ru с 10 октября. Билеты только для ребенка от 7 до 13 будут стоить 1950 рублей, для ребенка от 3 до 6 лет и сопровождающего его взрослого — 2450 рублей.

Поезд Деда Мороза объедет 130 российских городов. Путешествие начнется 22 октября, а закончится 15 января.

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