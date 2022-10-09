Психолог из Новосибирска победила на мировом конкурсе красоты в Баку

Екатерина (слева) обошла 20 соперниц. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жительница Новосибирска Екатерина Марченко победила на конкурсе красоты, проходил в Азербайджане с 22 по 28 сентября. Принимали в нем участие женщины, которые уже добились профессиональных успехов. Участнице удалось обойти 20 конкурсанток из других стран.

— Первое образование я получила в сфере юриспруденции, второе — по психологии. Сейчас работаю женским психологом. Это мой третий конкурс, сначала был региональный, потом — общероссийский, теперь — мировой. Оценивались не только внешний вид, но и интеллект, навыки коммуникации и презентации себя в обществе. На этом конкурсе я выиграла титул Mrs Crystal Crown World — «Миссис Хрустальная Корона Мира», — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Марченко.

Перед награждениеМ на сцене выступил певец Боссон с хитом «One in a million». Награждение финалисток стало еще и парадом корон от известных ювелирных брендов. Корона, которую выиграла Екатерины Марченко, полностью инкрустирована стразами Сваровски с добавлением драгоценных камней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер