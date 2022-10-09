Жители Новосибирска пожаловались на мобильную заправку на МЖК

Нелегальную мобильную заправку заметили на улице Татьяны Снежиной. Фото: «АСТ-54».

В Новосибирске возле дома №48 на улице Татьяны Снежиной местные жители заметили нелегальную заправку, обустроенную внутри минивэна. Фото машины с пистолетами и шлангами для подачи топлива выложили в группе «АСТ-54».

— Ждем, когда рванет и случится очередная трагедия? — написал автор поста.

В комментариях ответили, что, к сожалению, нелегальные заправки пользуются популярностью, так как торгуют дешевым бензином. Хотя это не отвечает нормам пожарной безопасности.

Напомним, ранее новосибирцы уже жаловались на нелегальную автозаправку, которую организовали прямо в автобусе.

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