ХК «Сибирь» обыграли «Сочи» в матче КХЛ после трех поражений подряд

ХК «Сибирь» обыграл в домашнем матче гостей из «Сочи».
Хоккейный клуб «Сибирь» всухую обыграл в домашнем матче команду «Сочи» со счётом 3:0. Команда из Новосибирска прервала серию из трех поражений.
Первую шайбу новосибирские хоккеисты забросили в ворота в первом периоде. Счета 3.0 команда достигла уже во втором периоде.
В матче отличился Владимир Бутузов, который отправил в ворота противника две шайбы, и Дмитрий Овчинников, забивший еще одну шайбу.
Таким образом после 17 матчей «Сибирь» с 18 набранными баллами занимает пятое место на востоке КХЛ. Следующая игра состоится 11 октября 2022 года с ХК «Адмирал» из Владивостока. Он станет последним в домашней серии игр.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91.00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер