ХК «Сибирь» обыграли «Сочи» в матче КХЛ после трех поражений подряд

ХК «Сибирь» обыграл в домашнем матче гостей из «Сочи».

Хоккейный клуб «Сибирь» всухую обыграл в домашнем матче команду «Сочи» со счётом 3:0. Команда из Новосибирска прервала серию из трех поражений.

Первую шайбу новосибирские хоккеисты забросили в ворота в первом периоде. Счета 3.0 команда достигла уже во втором периоде.

В матче отличился Владимир Бутузов, который отправил в ворота противника две шайбы, и Дмитрий Овчинников, забивший еще одну шайбу.

Таким образом после 17 матчей «Сибирь» с 18 набранными баллами занимает пятое место на востоке КХЛ. Следующая игра состоится 11 октября 2022 года с ХК «Адмирал» из Владивостока. Он станет последним в домашней серии игр.

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