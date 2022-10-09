Обнаженные мужчины купались в озере парка в Кольцово под Новосибирском

Сибиряки решили искупаться в озере в парке. Фото: АСТ-54 Black.

У озера парка отдыха в Кольцово под Новосибирском заметили двух обнаженных мужчин в плавках. Несмотря на погоду и осень на дворе, сибиряки решили искупаться. Фото пляжников появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Новосибирским парням октябрь показался жарким. В Кольцово гуляют по полной программе, — написали в мессенджере.

Горожан место купания не мало удивило.

— Там же ужасная вода и ужасное дно. Как там можно купаться? — написали они в комментариях.

Эти выходные действительно самые жаркие в этом месяце. 8 октября температура поднималась до +15, 9 октября обещают +18 градусов. На следующей неделе синоптики обещают похолодание до 10-12 градусов тепла и дожди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирск на следующей неделе вернется холодная погода и дожди

К городу приближается холодный фронт (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер