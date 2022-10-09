Частичное солнечное затмение в Новосибирске 25 октября 2022 года: во сколько смотреть, где наблюдать

Затмение начнется на закате. Фото: Роман ЗЛОБИН

Жители Новосибирска увидят частичное солнечное затмение 25 октября 2022 года. Полностью во тьму город не погрузится, но свет на закате заметно потускнеет.

— Это третье затмение в 2022 году, оно будет наблюдаться в разных фазах в западной части Сибири, где в момент заката Луна закроет 86% диска Солнца. Продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты, — сообщили в учебно-научном центре «Планетарий».

Ранее в большом новосибирском планетарии сообщали, что затмение будет видно около 18.00 по местному времени. При ясной погоде на закате предстанет солнце в виде ярко-красного серпика. Рядом будет видно и другое «светило» — Венеру.

Лучше всего для просмотра астрономического явления подходит Новосибирское водохранилище, где нет засветов неба и солнце на закате не будет слепить.

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