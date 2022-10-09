Заместитель генпрокурора РФ обратил внимание на перенос сроков сдачи нового ЛДС и поликлиник в Новосибирске

Дмитрий Демешин обратил внимание на неоднократный перенос сроков строительства нового ЛДС и поликлиник в Новосибирске. Фото: "Зеленый Новосибирск"

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин обратил внимание на неоднократный перенос сроков строительства нового ЛДС и поликлиник в Новосибирске. Этот вопрос был поднят на заседании Совета при полпреде Президента РФ в СФО. Темой заседания была реализация нацпроектов в округе.

— Дмитрий Демешин отметил неоднократный перенос сроков завершения строительства «Ледового дворца спорта» по нацпроекту «Демография» в Новосибирске, ослабление контроля органов власти. Обратил внимание Министра здравоохранения России на переносы из года в год начала строительства нескольких поликлиник, которые крайне необходимы гражданам быстрорастущего мегаполиса, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На совете также было озвучено, что в 1 полугодии 2022 года прокуроры выявили более 5 тысяч нарушений законов. По данным минпросвещения, выше всего вероятность того, что 29 объектов общего и дошкольного образования на 16 тысяч мест останутся недостроенными, выше всего в Новосибирской (8), Омской (7) и Иркутской (5) областях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер