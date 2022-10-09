Погода в Новосибирске на 9 октября 2022 года: тепло, но облачно

Погода в Новосибирске на 9 октября 2022 года обещает быть облачной, но теплой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 9 октября 2022 года обещает быть облачной, но теплой. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— В воскресенье, 9 октября, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла, днем — 14-16 градусов тепла. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщили в Гидрометцентре.

Схожий прогноз дает и сервис Яндекс. Погода. Местные синоптики обещают среднюю температуру в 14-18 градусов тепла и небольшой дождь вечером и ночью.

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