Погода в Новосибирске на 9 октября 2022 года: тепло, но облачно

Погода в Новосибирске на 9 октября 2022 года обещает быть облачной, но теплой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 9 октября 2022 года обещает быть облачной, но теплой. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.
— В воскресенье, 9 октября, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла, днем — 14-16 градусов тепла. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщили в Гидрометцентре.
Схожий прогноз дает и сервис Яндекс. Погода. Местные синоптики обещают среднюю температуру в 14-18 градусов тепла и небольшой дождь вечером и ночью.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер