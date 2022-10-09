Новосибирцы увидели в небе над городом лицо длинноволосой женщины

Жители Новосибирска увидели в небе над городом лицо женщины с длинными волосами. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"
Жители Новосибирска увидели в небе над городом лицо женщины с длинными волосами. Такую картину сибирякам нарисовало воображение при виде пейзажа из туч, звезд и яркой луны. Своими наблюдениями сибиряки поделились в соцсетях.
— Субботнее видение в Кольцово, — так подписали авторы ролик, опубликованный в паблике Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под видео многие сибиряки отметили, что тоже сегодня наблюдали похожую картину из разных районов города.
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