В Новосибирске ОНФ рассказал о сроках заключения контрактов с мобилизованными

ОНФ рассказал о сроках заключения контрактов с мобилизованными. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирском отделении Общероссийского народного фронта ответили на частые вопросы, связанные с частичной мобилизацией. В частности, там прояснили вопрос о сроках заключения контрактов с мобилизованными.

— Призванные во время частичной мобилизации будут считаться проходящими службу по контракту. Контракты продолжат свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании частичной мобилизации принимает президент РФ, — пояснили в ОНФ.

Кроме того, юристы отметили, что после получения повестки сотрудником, работодатель не имеет права его уволить. Он может нанять в период его отсутствия замещающего сотрудника, но место за мобилизованным гражданином должно сохраниться.

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