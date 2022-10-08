Для новосибирских скверов разработали новые серые туалеты

В мэрии Новосибирска разработали проект нового типового городского туалета. Фото: Евгения ГУСЕВА

В мэрии Новосибирска разработали проект нового типового городского туалета. Дизайн уже согласовал департамент строительства и архитектуры, документы опубликованы на портале «Зеленый Новосибирск».

Предполагается, что новые туалеты будут мышино-серого цвета, с графитовыми серыми дверями. Они будут включать в себя четыре вида уборных: отдельно мужская и женская, а также кабинка для маломобильных граждан и комната матери и ребенка.

Поскольку устанавливать туалеты будут в открытых пространствах — скверах и парках, в проекте предусмотрены меры безопасности. К примеру, там будут установлены антивандальные двери, они, а также стены здания будут покрыты покрытием-антиграффити.

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