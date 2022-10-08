В Новосибирске продают коттедж с мозаикой за 75 миллионов рублей

В Новосибирске продают коттедж с мозаикой, площадью 450 квадратных метров. Фото: агентство VDOME

В Новосибирске продают коттедж с мозаикой, площадью 450 квадратных метров. Он находится в Заельцовском районе города на Дачном шоссе.

Как пояснили в агентстве недвижимости, в коттедж проведена городская вода, газ и электричество. Асфальт там проложен до ворот. Состоит коттедж из подвального этажа, двух наземных и одного мансардного.

За коттедж продавец хочет получить 75 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер