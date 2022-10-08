В Новосибирске продают коттедж с мозаикой за 75 миллионов рублей

В Новосибирске продают коттедж с мозаикой, площадью 450 квадратных метров. Фото: агентство VDOME
В Новосибирске продают коттедж с мозаикой, площадью 450 квадратных метров. Он находится в Заельцовском районе города на Дачном шоссе.
Как пояснили в агентстве недвижимости, в коттедж проведена городская вода, газ и электричество. Асфальт там проложен до ворот. Состоит коттедж из подвального этажа, двух наземных и одного мансардного.
За коттедж продавец хочет получить 75 миллионов рублей.
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