В Новосибирске на Димитровском мосту образовалась пробка в обе стороны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на Димитровском мосту образовалась пробка в обе стороны. Как сообщает сервис 2ГИС, на мосту сейчас ведутся дорожные работы.

Ощутимее всего движение затруднено на подъезде к мосту со стороны левого берега: на проезде Энергетиков вплоть до площади Труда.

В целом по городу пробок сейчас не много. Общая загруженность дорог составляет всего 4 балла.

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