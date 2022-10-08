В Новосибирске на Димитровском мосту образовалась пробка в обе стороны.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на Димитровском мосту образовалась пробка в обе стороны. Как сообщает сервис 2ГИС, на мосту сейчас ведутся дорожные работы.
Ощутимее всего движение затруднено на подъезде к мосту со стороны левого берега: на проезде Энергетиков вплоть до площади Труда.
В целом по городу пробок сейчас не много. Общая загруженность дорог составляет всего 4 балла.
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