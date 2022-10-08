В Новосибирске «Лада» сбила 6-летнюю девочку во дворе дома в Ленинском районе. Фото: Госавтоинспекция

В Новосибирске «Лада» сбила 6-летнюю девочку во дворе дома в Ленинском районе. ДТП случилось днем в субботу, 8 октября.

— В 11:55 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107, двигаясь по внутридворовой территории дома 1/1 по улице Серафимовича, сбил 6-летнюю девочку, которая вместе с мамой возвращалась с детской площадки к подъезду дома, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте работал экипаж ДПС.

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