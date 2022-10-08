В Новосибирской области водитель иномарки погиб, столкнувшись с ремонтным грузовиком

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла утром в субботу, 8 октября.

— Около 9:25 44-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, ехал по трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в сторону Новосибирска и на 149 км трассы, в месте производства дорожных работ, столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, участвующим в процессе отсыпки обочины, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В ДТП погиб 44-летний водитель легковушки. На месте работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства устанавливаются.

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