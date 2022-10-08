В Новосибирской области водитель иномарки погиб, столкнувшись с ремонтным грузовиком

В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла утром в субботу, 8 октября.
— Около 9:25 44-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, ехал по трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в сторону Новосибирска и на 149 км трассы, в месте производства дорожных работ, столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, участвующим в процессе отсыпки обочины, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.
В ДТП погиб 44-летний водитель легковушки. На месте работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства устанавливаются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер