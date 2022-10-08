В Новосибирск на следующей неделе вернется холодная погода и дожди

В Новосибирск с началом новой рабочей недели придет похолодание и дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск с началом новой рабочей недели придет похолодание и дожди. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— В понедельник, 10 октября, в Новосибирске будет пасмурно, ожидается небольшой, ночью местами умеренный дождь. Температура воздуха будет достигать 4-6 градусов тепла ночью, 10-12 градусов тепла днем. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщают синоптики.

Сервис «Гисметео» дает чуть менее оптимистичный прогноз и обещает новосибирцам на начало рабочей недели температуру в 7-9 градусов тепла.

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