Синоптики предупредили новосибирцев о скоплении в воздухе вредных примесей

Синоптики предупредили новосибирцев о загрязненности воздуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики предупредили новосибирцев о загрязненности воздуха в субботу, 8 октября.

— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Пока что уровень загрязненности воздуха в Новосибирске составляет 3 балла, согласно данным сервиса airvoice. Сегодня синоптики также предупредили новосибирцев о возможном тумане.

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