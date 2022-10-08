Синоптики предупредили новосибирцев о скоплении в воздухе вредных примесей

Синоптики предупредили новосибирцев о загрязненности воздуха.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Синоптики предупредили новосибирцев о загрязненности воздуха в субботу, 8 октября.
— Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Пока что уровень загрязненности воздуха в Новосибирске составляет 3 балла, согласно данным сервиса airvoice. Сегодня синоптики также предупредили новосибирцев о возможном тумане.
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