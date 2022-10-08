Иммунолог рассказала, какие препараты стоит брать с собой военным

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какие препараты будут полезны военным на передовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, какие препараты будут полезны военным на передовой. По ее словам, в аптечке полезно будет иметь лекарства, нормализующие работу ЖКТ. В частности — средства от диареи.

— В самом крайнем случае можно принять «Лоперамид», но это только при условии, что вам надо идти в атаку или у вас есть другие жизненно важные дела. Данный препарат считается экстренным и полностью блокирует работу кишечника. Также при себе стоит иметь и «Энтерол», так как он помогает нормализовать стул и восстанавливает бактериальный баланс кишечника, — пояснила Ирина Ярцева изданию NEWS.ru.

Медик также отметила, что не будет лишним также взять с собой активированный уголь. Его можно будет принимать, если собираетесь выпить воду, в качестве которой есть сомнения.

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