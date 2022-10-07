В Новосибирске на в ДТП на Большевистской пострадали три человека

В Новосибирске на улице Большевистской произошло серьезное ДТП. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на улице Большевистской произошло серьезное ДТП. Авария случилась вечером в пятницу, 7 октября.
— В 23:15 21-летний водитель автомобиля «Ниссан Блюбирд» ехал со стороны центра в сторону улицы Днепрогэсовская и столкнулся с автомобилем «Линкольн», который ехал в попутном направлении, после чего автомобиль «Ниссан» столкнулся с автомобилем «Хонда Шатл», который ехал по встречной полосе, — сообщили в Госавтоинспекция по Новосибирску.
В аварии пострадали водитель автомобиля «Ниссан», 46-летний водитель «Хонды» и его 45-летняя пассажирка. Их всех доставили в больницу.
На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства аварии уточняются.
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