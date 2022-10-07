Организаторы вечеринки на Хеллоуин в Новосибирске ответили на возмущение православных активистов

Активистов возмутила тематическая вечеринка по случаю Хеллоуина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ближе к концу октября в Новосибирске традиционно начинают появляться афиши о хеллуоинских вечеринках. Этот год не стал исключением, и одно из таких мероприятий — Halloween Horror Fest в «Подземке» — вызвало возмущение у православных активистов.

— Уже не раз мы жаловались на этот лофт правоохранителям, в том числе и по поводу вечеринок на Хеллоуин. И не надо приплетать сюда древность и кельтские культы: Хеллоуин не имеет к ним отношения. Этот праздник считает своим церковь сатаны в Америке, это действо человеконенавистническое, — так объяснял свою позицию КП-Новосибирск общественник Иван Квасницкий.

Однако организаторы и участники мероприятий в лофт-парке не понимают, чем вызвана такая волна негатива в их адрес и считают, что если лишить молодежь возможности проводить время на специально организованных концертах и фестивалях, ни к чему хорошему это не приведет.

— У нас в городе не так уж много мест, где молодежь может с удовольствием проводить время. Вот «Подземка» — как раз одно из них. Молодые люди приходят сюда на фестивали, концерты. Слушают любимые группы, отдыхают, сбрасывают напряжение. Тут все проходит организованно, под присмотром и ни разу не было каких-то эксцессов, чтобы к нам были вопросы, например, у полиции. Зато от активистов мы регулярно получаем шквал возмущения: они звонят, пишут жалобы, а иногда и приходят, чтобы помешать мероприятиям… — рассказал КП-Новосибирск один из участников мероприятий в «Подземке» музыкант Виталий Лаврентьев. — Причем это не обосновано ничем, кроме того, что им не нравятся эти мероприятия. Потому что, повторюсь, к нам не было претензий ни у властей, ни у правоохранителей, даже у церкви как таковой — не было. Зато есть у активистов, которых непонятно кто уполномочил этим заниматься. Мы понимаем, что у людей, особенно разных поколений, могут отличаться вкусы. И не всем нравится та же рок-музыка. Но это же не повод отменять концерты! При этом взамен так называемые активисты ничего не предлагают. Каких-то других мероприятий, которые смогли бы увлечь молодежь. А так… Ну давайте представим, что все отменят. И где проводить время молодежи? На улице и в подъездах? Мне кажется, в этом ничего хорошего нет.

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