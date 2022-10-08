Погода в Новосибирске на 8 октября 2022 года: приходит бабье лето

Золотая осень придет во всей красе в Новосибирск.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 8 октября 2022 года: на субботу синоптики обещают ясное небо и потепление до +18 градусов.
— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью температура составит +1…+6 градусов, хотя местами понизится до -3. Днем температура поднимется до +14…+19 градусов. Будет облачно, без осадков, ночью и утром местами туманы.
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