В Новосибирске иномарка сбила двух мальчиков на «зебре»

Мальчиков 10 и 11 лет доставили в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске «Тойота» пролетела на «красный» сигнал светофора и сбила двух мальчиков, переходящих дорогу. Произошло ДТП в пятницу, 7 октября, в Калининском районе.

— 28-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Калдина» двигался по улице Дуси Ковальчук. При повороте направо на улицу Танковая он проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух несовершеннолетних пешеходов на «зебре», — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшими оказались мальчики 10 и 11 лет. Их доставили в больницу с различными травмами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер