Грузоперевозчики пожаловались на габаритную рамку у Нового моста в Барнауле

Предприниматели считают, что та неисправна и неверно фиксирует параметры грузовиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грузоперевозчики пожаловались на габаритную рамку, установленную у Нового моста в Барнауле. Она фиксирует размеры машин и следит, чтобы те подходили под нормативы. Такие рамки есть по всей стране. Однако, по словам бизнесменов, в других городах им штрафы не выписывают, и только барнаульская рамка с августа 2022 года постоянно фиксирует нарушения.

— Такого просто не может быть, каждый раз все цифры разные: то на 8 сантиметров превышает, то на 12, то на 9. Транспортные средства ездят по всей России, таких рамок много, а претензии только у этой рамки. У моего клиента есть несколько машин, все они по четыре метра. Это тягачи с прицепами, рефрижераторы, у них даже не может от ветра тент приподняться, чтобы размер изменился, — рассказала в беседе с Amic.ru юрист одного из пострадавших бизнесменов Яна Глухих.

По нормативам высота транспортного средства не должна превышать 4 метров, ширина — 2,55 метра, а длина — 12 метров. По словам юриста, грузовики ее клиента полностью им соответствуют, и на руках у них есть диагностическое заключение. Но штрафы продолжают приходить. Сумма там набежала уже на 900 тысяч рублей.

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