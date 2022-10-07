В Новосибирской области на месте лесного пожара высадили 8 тысяч сосен

В Искитимском районе Новосибирской области высадили 8 тысяч сосен. Фото: Правительство НСО

В Искитимском районе Новосибирской области высадили 8 тысяч сосен. В 2020 году на этой территории лесным пожаром были уничтожены сотни гектаров леса.

— На этом месте два года назад в результате лесного пожара сгорело 255 гектаров леса. Этой осенью благодаря жителям, а также нашим лесхозам и лесничествам, на территории региона будет высажено около 300 тысяч молодых деревьев — почти в 3 раза больше, чем в прошлом году, — пояснил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Волонтерами леса стали порядка 150 человек.

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