В Новосибирске из-за ярмарки изменятся транспортные маршруты левобережья

Улица Сибиряков-Гвардейцев будет перекрыта с 10 утра до 4 вечера. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске на несколько часов перекроют улицу Сибиряков-Гвардейцев из-за ярмарки, которая пройдет около ГУМа. Из-за этого изменится схема движения некоторых автобусов. Их пустят в объезд площади Маркса.

— 8 октября с 10:00 до 16:00 закрывается для проезда транспорта улица Сибиряков-Гвардейцев на участке от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса, — рассказали в мэрии.

На время проведения ярмарки движение пассажирского транспорта будет организовано по следующим схемам.

Автобусы:

— № 45 «Чемской бор — Центральный корпус» — в прямом направлении на участке от ул. Новогодней до проспекта Карла Маркса: ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;

— № 11 «Общественный торговый центр — СТЦ «Мега» — в прямом направлении на участке от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко: ул. Ватутина, площадь им. Карла Маркса, ул. Ватутина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;

— № 43 «Белые росы — Микрорайон «Чистая Слобода» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера: ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме;

— № 60 «Ул. Дюканова — Затулинский ж/м» — в прямом направлении — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера: ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме.

Маршрутное такси № 55 «ОРМЗ — Центральный корпус» — в прямом направлении на участке от ул. Новогодней до проспекта Карла Маркса: ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.

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