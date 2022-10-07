В Новосибирске из-за ярмарки изменятся транспортные маршруты левобережья

Улица Сибиряков-Гвардейцев будет перекрыта с 10 утра до 4 вечера.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске на несколько часов перекроют улицу Сибиряков-Гвардейцев из-за ярмарки, которая пройдет около ГУМа. Из-за этого изменится схема движения некоторых автобусов. Их пустят в объезд площади Маркса.
— 8 октября с 10:00 до 16:00 закрывается для проезда транспорта улица Сибиряков-Гвардейцев на участке от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса, — рассказали в мэрии.
На время проведения ярмарки движение пассажирского транспорта будет организовано по следующим схемам.
Автобусы:
— № 45 «Чемской бор — Центральный корпус» — в прямом направлении на участке от ул. Новогодней до проспекта Карла Маркса: ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;
— № 11 «Общественный торговый центр — СТЦ «Мега» — в прямом направлении на участке от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко: ул. Ватутина, площадь им. Карла Маркса, ул. Ватутина, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;
— № 43 «Белые росы — Микрорайон «Чистая Слобода» — в прямом и обратном направлениях на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера: ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме;
— № 60 «Ул. Дюканова — Затулинский ж/м» — в прямом направлении — по действующей схеме. В обратном направлении на участке от ул. Новогодней до ул. Блюхера: ул. Покрышкина, далее — по действующей схеме.
Маршрутное такси № 55 «ОРМЗ — Центральный корпус» — в прямом направлении на участке от ул. Новогодней до проспекта Карла Маркса: ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.
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