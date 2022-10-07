Эксперты объяснили, почему в Алтайском крае медведи начали чаще выходить к людям

В Алтайском крае медведи начали чаще выходить к людям.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жители Алтайского края все чаще встречают медведей рядом с населенными пунктами. Эксперты объяснили, почему это происходит.
Как пишет «Толк», косолапых замечали в Краснощековском, Косихинском, Тогульском, Залесовском, Заринском и Чарышском районах.
По словам кандидата биологических наук Елены Шапетько, в этих районах раскинулась черневая тайга. Леса на территории густые, что создает отличные условия для жизни медведей.
В Минприроды Алтайского края отметили, что они отслеживают все случаи выхода зверей к людям. Также специалисты контролируют численность косолапых в регионе.
− Если нам не хватает разрешений на добычу в рамках спортивно-любительской охоты, мы оперативно принимаем решения в отдельных порядках по регулированию численности, − заявил замминистра природных ресурсов и экологии Максим Катернюк.
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