В Новосибирске 18-летний парень без прав врезался в припаркованные автомобили

В ДТП пострадала пассажир инормаки. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске 18-летний парень без прав на «Ниссане» врезался в припаркованные автомобили. Пострадал в аварии 20-летний владелец машины, который был на пассажирском сидении. Произошло ДТП в ночь на 7 августа на улице Петухова.

— 18-летний парень за рулем «Ниссана» двигался по улице Громова в сторону улицы Петухова. Напротив дома №74 по улице Петухова он врезался в припаркованные в парковочном кармане грузовики «Фотон» и «Исузу Эльф». Водителей в момент ДТП в машинах не было, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадала 20-летний пассажир «Ниссана», который и был владельцем иномарки. Его с различными травмами доставили в больницу. После выздоровления его привлекут к административной ответственности за то, что пустил за руль человека без прав. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Штраф от 5 до 15 тысяч грозит и 18-летнему парню, который был за рулем за вождение без прав.

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