Жители Барнаула жалуются на холодные батареи в квартирах

Жители Барнаула возмущены тем, что в их домах батареи не работают в полную мощность. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Барнаула возмущены тем, что в их домах батареи не работают в полную мощность. Об этом пишет «Толк».

Местные жители начали замерзать в своих квартирах. Тогда они стали обращаться в управляющие компании.

Представители Сибирской генерирующей компании провели проверку по фактам жалоб горожан. И никаких нарушений не выявили.

− Сейчас, по графику, мы подаем в город теплоноситель с температурой 75 градусов Цельсия. С понижением температуры на улице будем увеличивать ее в системе, − сообщили в СГК.

К слову, отопительный сезон в Барнауле начался 22 сентября.

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