Жители Барнаула жалуются на холодные батареи в квартирах

Жители Барнаула возмущены тем, что в их домах батареи не работают в полную мощность.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Жители Барнаула возмущены тем, что в их домах батареи не работают в полную мощность. Об этом пишет «Толк».
Местные жители начали замерзать в своих квартирах. Тогда они стали обращаться в управляющие компании.
Представители Сибирской генерирующей компании провели проверку по фактам жалоб горожан. И никаких нарушений не выявили.
− Сейчас, по графику, мы подаем в город теплоноситель с температурой 75 градусов Цельсия. С понижением температуры на улице будем увеличивать ее в системе, − сообщили в СГК.
К слову, отопительный сезон в Барнауле начался 22 сентября.
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