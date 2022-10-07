Губернатор Андрей Травников сообщил о софинансировании областной программы капремонта на 300 млн рублей ежегодно

На мероприятия по капремонту будут выделять деньги из бюджета НСО. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение направлять средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по капремонту. Об этом сообщили в правительстве НСО.

В период с 2023 по 2025 годы планируют привести в порядок 2500 многоквартирных домов. Для реализации задуманного было решено увеличить размер взноса на капитальный ремонт в следующем году на 2,46 рубля за метр квадратный.

Чтобы снизить нагрузку на граждан и повысить финансовую устойчивость региональной системы капремонта, глава региона будет выделять по 300 миллионов рублей ежегодно в период с 2023 по 2025 годы.

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