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Общество7 октября 2022 12:28

Губернатор Андрей Травников сообщил о софинансировании областной программы капремонта на 300 млн рублей ежегодно

Это снизит нагрузку на граждан
Анастасия ХРОМЫХ
На мероприятия по капремонту будут выделять деньги из бюджета НСО.

На мероприятия по капремонту будут выделять деньги из бюджета НСО.

Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение направлять средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по капремонту. Об этом сообщили в правительстве НСО.

В период с 2023 по 2025 годы планируют привести в порядок 2500 многоквартирных домов. Для реализации задуманного было решено увеличить размер взноса на капитальный ремонт в следующем году на 2,46 рубля за метр квадратный.

Чтобы снизить нагрузку на граждан и повысить финансовую устойчивость региональной системы капремонта, глава региона будет выделять по 300 миллионов рублей ежегодно в период с 2023 по 2025 годы.

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