В храмах Новосибирска вознесут молитвы за здоровье президента Владимира Путина

В новосибирских храмах вознесут молитвы за здравие президента Владимира Владимировича Путина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новосибирских храмах вознесут молитвы за здравие президента Владимира Владимировича Путина.

— 8 октября — в день праздника преподобного отца нашего Сергия — Святейший Патриарх благословляет вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии Президента России, а также возгласить многолетие по отпусте Литургии, — сообщается на сайте Новосибирской митрополии.

Напомним, сегодня, 7 октября президент России отмечает свое 70-летие. В честь этого «Комсомолка» вспомнила о необычных поздравлениях и признаниях в любви от новосибирцев, адресованных главе государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Составлен список самых известных подарков Владимиру Путину от новосибирцев

О необычных поздравлениях и признаниях в любви вспомнили в честь 70-летия президента России (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber