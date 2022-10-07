В Новосибирске заметили нелегальную заправку в автобусе

Новосибирцы пожаловались на нелегальную заправку, организованную в автобусе. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
Новосибирцы пожаловались на нелегальную заправку, организованную в автобусе. Пост появился в группе «АСТ-54».
Придорожную заправку заметили у гаражей на Гусинобродском шоссе 2к4.
− Нелегальный бизнес по-прежнему процветает, − отметил автор публикации. – Вон, что оборудовали. Целый заправочный автобус!
На видео мужчина заправляет легковушку 95-тым бензином. Пистолеты для подачи топлива прикреплен к корпусу общественного транспорта.
В комментариях пользователи Сети высказали свое мнение о подобных точках продажи бензина.
− Нелегальные заправки не отвечают нормам пожарной безопасности.
− Все хотят заработать, − прокомментировали новосибирцы.
Ранее КП-Новосибирск писала, что мэрия закрыла еще одну нелегальную заправку.
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