В Новосибирске заметили нелегальную заправку в автобусе

Новосибирцы пожаловались на нелегальную заправку, организованную в автобусе. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Новосибирцы пожаловались на нелегальную заправку, организованную в автобусе. Пост появился в группе «АСТ-54».

Придорожную заправку заметили у гаражей на Гусинобродском шоссе 2к4.

− Нелегальный бизнес по-прежнему процветает, − отметил автор публикации. – Вон, что оборудовали. Целый заправочный автобус!

На видео мужчина заправляет легковушку 95-тым бензином. Пистолеты для подачи топлива прикреплен к корпусу общественного транспорта.

В комментариях пользователи Сети высказали свое мнение о подобных точках продажи бензина.

− Нелегальные заправки не отвечают нормам пожарной безопасности.

− Все хотят заработать, − прокомментировали новосибирцы.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мэрия закрыла еще одну нелегальную заправку.

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