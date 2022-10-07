В Новосибирске установили границы на продажу алкоголя

В Новосибирске определили границы территорий, где запрещена розничная торговля алкоголем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске определили границы территорий, где запрещена розничная торговля алкоголем и его продажа в общепите. Такое постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.

Так, в постановлении указано, что алкоголь запрещено продавать на территории образовательных организаций и спортивных сооружений, возле медучреждений, на оптовых и розничных рынках, а также на остановках общественного транспорта. Еще ограничения затрагивают АЗС, полигоны, воинские части, вокзалы и аэропорты.

Для розничной торговли алкоголем определили границу в 50 метров от здания, где продавать спиртное нельзя, а для общепита – 25 метров от здания или его огороженной территории. Считать расстояние будут по прямой от дверей и ворот.

Кроме того, постановление регламентирует определение границ территорий, прилегающих к многоквартирным домам, где продавать алкоголь нельзя в заведениях общепита с залом обслуживания менее 50 квадратных метров на расстоянии менее 50 метров от дома.

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