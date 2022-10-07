В Новосибирской области мужчина выстрелил в знакомого из ружья

В Новосибирской области будут судить 37-летнего мужчину, стрелявшего в жителя Ордынского района из ружья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области будут судить 37-летнего мужчину, стрелявшего в жителя Ордынского района из ружья. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Инцидент произошел 27 августа 2022 года. Мужчины находились вдвоем в лесном массиве. По словам потерпевшего, они начали выяснять отношения. Причина конфликта была связана с тем, что обвиняемый имел долговые обязательства перед потерпевшим.

В какой-то момент 37-летний сибиряк достал оружие и выстрелил в сторону знакомого. Последний сбежал и позвонил в полицию.

− На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции и оперативники уголовного розыска, − рассказали в МВД.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали. У него дома нашли обрез охотничьего ружья. Оружие хранилось у мужчины незаконно.

В отношении сибиряка возбуждены уголовные дела – по части первой статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия) и части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы). Уголовные дела объединили в одно производство и направили в суд.

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