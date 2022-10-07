На полигоне в Новосибирской области мобилизованные начали «обкатку бронетехникой»

В ЦВО отметили, что «обкатке бронетехники» является одним из самых сложных и необходимых в психологическом аспекте этапов подготовки. Фото: ЦВО

На полигоне в Новосибирской области мобилизованные приступили к «обкатке бронетехникой» в ходе огневой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

— Военнослужащие отрабатывают «уничтожение» бронетехники противника в ближнем бою. Они занимают окоп, а после бросают учебно-имитационную гранату. Этот приём является одним из самых сложных и необходимых в психологическом аспекте этапов подготовки, — пояснили в ЦВО.

Кроме «обкатки бронетехникой» военнослужащие продолжают выполнять боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7, совершенствуют навыки метания гранат РГД-5.

Также мобилизованные учатся оказывать первую помощь и самопомощь под огнем противника, изучают минно-взрывное дело и устройство средств связи.

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