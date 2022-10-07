В Новосибирской области объемы ремонта увеличатся на 70% в новом этапе региональной программы капремонта

В новом этапе региональной программы капремонта на 2023-2025 годы объемы работ увеличат на 70%. Фото: правительство НСО

В новом этапе региональной программы капремонта на 2023-2025 годы объемы работ увеличат на 70%. Об этом сообщили в правительстве НСО.

Речь идет о ремонте многоквартирных домов. С 2023 по 2025 годы планируют привести в порядок 2500 таких объектов, в том числе 2000 домов, которые формируют фонд капремонта на общем счете.

− Спецификой этапа станет переход к ремонту многоэтажных домов – пяти- и девятиэтажек. Ранее в рамках утвержденной областным Правительством региональной программы капремонта ремонтировались по большей части двух- и трехэтажные дома, − отметил начальник управления жилищной политики министерства ЖКХ и энергетики НСО Евгений Юрченко.

За период с 2023 по 2025 годы планируют выполнить на 70% больше работ, чем за предыдущую трехлетку. Это на 3200 конструктивных элементов и порядка 500 домов больше по сравнению с 2020-2022 годами.

Чтобы реализовать поставленные цели, решено увеличить в 2023 году размер взноса на капремонт на 2,46 рубля за квадратный метр. Кроме того, мероприятия программы капремонта будут поддерживать за счет областного бюджета.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение направлять средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту − по 300 миллионов рублей ежегодно в период с 2023 по 2025 годы. Это поможет снизить нагрузку на граждан и повысить финансовую устойчивость региональной системы капитального ремонта.

Как рассказал представитель Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Кулешов, в осенне-зимний период будут выполнять всесезонные ремонтные работы. Среди них – замена лифтов. В этом году хотят заменить 249 технических устройств. На это выделен 31 миллион из бюджета НСО. В 2023 году заменят 314 лифтов в 99 домах.

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