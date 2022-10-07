В Новосибирске иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе

В Ленинском районе Новосибирска водитель «Ниссана» сбил двух женщин. Фото: Госавтоинспекция НСО

В Ленинском районе Новосибирска водитель «Ниссана» сбил двух женщин. ДТП произошло в районе проспекта Энергетиков в пятницу, 7 октября, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Сибирячки пересекали дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Мужчина проскочил на красный свет, после чего произошел наезд. Все случилось напротив дома № 6/2.

В результате ДТП пострадали женщины 54 и 64 лет. Их доставили в больницу.

В ГИБДД напомнили, что в районе площади Энергетиков демонтировали надземный пешеходный переход. Также там ведутся ремонтные работы. На участке действует регулируемый наземный переход. Водителей и пешеходов призвали быть особенно осторожными.

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