Знакомство с новейшими идеями инженерного творчества доступно всем: в Новосибирске проходит первый форум инноваторов — IN’HUB

На форуме представлено более двухсот лучших работ изобретателей со всей России и стран СНГ. Фото: правительство НСО

В Новосибирске стартовал первый международный форум инноваторов IN’HUB. Среди разработок там представлены роботы, тонометры, которые могут измерить, как функционируют сосуды, а также промышленная экипировка с дополненной реальностью.

Губернатор Андрей Травников, директор департамента федеральных и региональных программ ПАО «ГМК «Норильский никель» Михаил Кузнецов приветствовали участников форума, посетили проходящую в рамках форума выставку проектов изобретателей.

На форуме представлено более двухсот лучших работ изобретателей со всей России и стран СНГ. Среди участников есть как и школьники, так и опытные изобретатели с патентами. Самому юному изобретателю всего 11 лет, самому старшему — 83 года.

— На выставке представлен широкий спектр изобретений. Заинтересовал учебный комплект для изучения робототехники, точнее — для программирования роботов. Это уже готовый продукт, который можно было бы использовать в школах. Наши новосибирские изобретатели уже уговорили меня применять комплект для предотвращения использования несанкционированной связи во время экзаменов в университетах, для поиска микронаушников. Договорились, что уже в этом году, во время ближайшей сессии в одном из вузов мы опробуем это устройство, — отметил Травников.

Победители будут определены прямо на площадке форума, кто же занял призовые места, станет известно уже в субботу, 8 октября.

В региональном правительстве пояснили, что одна из целей выставки — популяризация инженерного творчества среди населения, особенно среди молодежи. Поэтому посетить ее может любой желающий, причем, как очно, так и в онлайн-формате.

Трансляцию всех мероприятий, пленарных сессий и дискуссий, круглых столов можно посмотреть на официально на сайте форума. А 8 октября посетить выставку форума, пообщаться с изобретателями можно лично — вход на все мероприятия IN’HUB будет свободный. На официальном сайте IN’HUB в разделе «Как добраться на форум» можно выбрать подходящий маршрут.

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