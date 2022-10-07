В центре Новосибирска вылетевшая на тротуар «Тойота» сбила двух девочек

Девочек госпитализировали. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В центре Новосибирска водитель «Тойоты» не справился с управлением и вылетел на тротуар. Там он сбил двух девочек 8 и 6 лет. Произошло ДТП в пятницу, 7 октября.

— 73-летний водитель за рулем автомобиля «Тойота Лайтэйс» двигался по улице Фрунзе в сторону улицы Селезнёва. В пути следования он не справился с управлением, протаранил металлическую ограду и вылетел на тротуар, где сбил двух девочек, — рассказали в городском ГИБДД.

Девочки 8 и 6 лет шли по тротуару в сопровождении матери. В ДТП пострадали только дети. Их с различными травмами доставили в больницу.

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