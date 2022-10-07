Следователи проводят проверку после смерти новорожденного мальчика в новосибирском роддоме

Следователи начали проверку по факту смерти новорожденного в одном из родильных домов Новосибирска.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи начали проверку по факту смерти новорожденного в одном из родильных домов Новосибирска. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СУ СК РФ по региону.
Жительница Новосибирска родила сына 13 мая. Спустя 12 часов малыш умер в реанимации. По словам врачей, у мальчика была гнойная инфекция. Также причиной смерти ребенка якобы стала плацентарная недостаточность. Однако родители крохи не согласны с заключением. Девушка утверждает, что беременность у нее протекала отлично, никаких осложнений не было. Все анализы были идеальными. Сибирячка считает, что в ее случае речь идет о врачебной ошибке.
− По факту публикации проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося, − отметили в Следкоме.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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