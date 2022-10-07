В Новосибирске 13-й трамвай протаранил «Хонду»

Обошлось без пострадавших. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске трамвай №13 протаранил «Хонду». ДТП произошло у дома №51 по улице Гурьевской в пятницу, 7 октября.

Как сообщили в службе аварийный комиссаров «Альянс», ДТП произошло из-за «Хонды», которая при развороте не пропустила трамвай. Из-за их столкновения движение трамваев временно заблокировано. Обошлось без пострадавших.

Судя по фото, удар пришелся на заднюю левую сторону. Трамвай вмял пассажирскую дверь в салон и едва не выбил сцепным механизмом переднюю дверь.

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