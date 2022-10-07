В Новосибирске изменится схема движения трех трамвайных маршрутов левобережья

Трамвайные маршруты левобережья изменятся с 8 по 10 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на выходных изменится схема движения трамваем №15, 18 и 9. Связано это с переносом трамвайных путей на время строительства опор четвертого моста через Обь.

— С десяти часов вечера 8 октября до четырех часов утра 10 октября на площади Труда закрывается трамвайное движение, — пояснили в мэрии.

Трамвайный маршрут №8 «Микрорайон Чистая Слобода» — Ул. Титова» будет закрыт на время ремонта. А маршруты №15 и 18 будут действовать по следующей схеме:

— №15 «Бугринская роща — Юго-Западный ж/м» — в прямом и обратном направлениях: конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении);

— №18 «Юго-Западный ж/м — Пос. Чемской» — в обратном и прямом направлениях: конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, площадь им. Кирова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении).

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