Конкурс благотворителей «Во благо» стартовал в Новосибирской области

Общественная палата объявила о старте четвертого конкурса «Во благо». Фото: Полина СЫСОЛИНА

Конкурс «Во благо» проводится в Новосибирской области с 2019 года. Ежегодно на него подают заявки около сотни людей и организаций. По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, в 2019 году губернатор Андрей Травников поручил развивать в регионе благотворительность и обеспечить ей общественную поддержку. Этим и занялась Общественная палата.

- Не всегда люди готовы заявлять на конкурс себя, потому что считают, что добро должно вершиться тихо, - отметила на пресс-конференции Галина Гриднева.

Она уточнила, что подать заявку может не только сам волонтер или благотворительная организация, но и тот, кому оказали помощь, чтобы отметить заслуги благотворителей.

Из сотни заявок выбирают по три победителя в пяти номинациях: «Благотворитель года», «Лидер корпоративной благотворительности», «Социальное СМИ», «Лучший благотворительный проект», «За системную благотворительность». Есть и шестая - специальная номинация, которая посвящена актуальной теме конкретного года, сейчас это помощь нашим защитникам и их семьям.

- Жители области, общественные и коммерческие организации и движения - все готовы прийти на помощь воинам и их семьям. Сегодня с помощью некоммерческих организаций, гражданских активистов Новосибирской области идет сбор гуманитарной помощи и денежных средств. Общественная палата создала общественный штаб, который координирует эту деятельность, - объяснила Галина Гриднева.

Председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Роман Бубенов рассказал о номинации для медиа: в ней могут участвовать не только непосредственно СМИ, но и телеграм-каналы, сообщества на социальную тематику в соцсетях.

Наглядным примером того, как областная Общественная палата радеет за сохранение и развитие культуры благотворительности (в том числе и корпоративной) и добровольчества в регионе, стала недавно открытая на площадке ГПНТБ СО РАН фотовыставка «Волонтеры в лицах». Председатель комиссии по экологии ОП НСО Ирина Хапко, которая выступила куратором этого проекта, сообщила, что экспозиция будет украшать зал торжественной церемонии, где пройдет вручение премии «Во благо». В дальнейшем фотовыставку планируют разместить в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации и Общественной палате Российской Федерации как наглядный пример развития волонтерского движения в Новосибирской области.

Подать заявки на конкурс «Во благо» можно на сайте Общественной палаты с 3 октября по 2 ноября. Итоги подведут до конца ноября, награждение победителей запланировано на 8 декабря.