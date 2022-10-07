В Новосибирске собираются перевести 27 автобусных маршрутов на муниципальный контракт

В Новосибирске изменят формат работы 27 автобусных маршрутов. Фото: Иван ВОРОНОВСКИЙ

В 2023 году в Новосибирске планируют перевести 27 автобусов на муниципальный контракт. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-центре мэрии города.

На сегодняшний день по контракту с муниципалитетом работают всего 3 из 64 автобусных маршрутов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что график трех автобусных маршрутов наладят за 250 миллионов рублей. На контракте с мэрией зарплата перевозчиков зависит от точности соблюдения графика.

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