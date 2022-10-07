В Новосибирске две цыганки сорвали с пенсионерки золотые серьги. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске две цыганки ограбили бабушку. Применив физическую силу, сорвали с пожилой женщины золотые серьги. После грабежа злоумышленницы скрылись. Их ищет полиция. Известно, что произошло преступление 1 октября днем.

– Приметы воровок: одной на вид примерно 25 лет. Рост 170-175, телосложение среднее, чёрные волосы. На ней была серая куртка. Вторая – плотного телосложение, рост около 170, седые волосы, платок на голове серого цвета, возраст около 70 лет. На ней был тёмный плащ, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД по НСО.

В полиции попросили тех, кому что-то известно о цыганках, попавших на видео, позвонить по номерам: 8 (383) 232-10-08 или 8 (383) 232-10-02. Анонимность гарантирована.

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